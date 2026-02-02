Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’446 -0.5%  SPI 18’559 -0.3%  Dow 49’501 0.5%  DAX 24’393 -0.9%  Euro 0.9160 -0.2%  EStoxx50 5’922 -0.8%  Gold 4’829 -2.7%  Bitcoin 54’047 -5.0%  Dollar 0.7763 -0.1%  Öl 67.8 -1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Zurich Insurance1107539Roche1203204Rheinmetall345850Novartis1200526NVIDIA994529Swiss Re12688156
Top News
So schätzen Analysten die thyssenkrupp-Aktie ein
SDAX-Titel Stabilus SE-Aktie: Stabilus SE schüttet weniger Dividende aus
AMD-Aktie: Wells Fargo kürt AMD zum Favoriten im KI-Rennen gegen NVIDIA
Britische Notenbank bestätigt Leitzins
Infineon-Aktie: Was Analysten von Infineon erwarten
Suche...
eToro entdecken

RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803

671.50
CHF
74.50
CHF
12.48 %
13:59:42
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.02.2026 12:41:48

RATIONAL Buy

RATIONAL
678.46 CHF 10.97%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 785 Euro auf "Buy" belassen. Die Anleger dürften vor allem die deutliche positive Überraschung beim operativen Ergebnis goutieren, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Allerdings blieben sie gespannt auf den Ausblick für 2026 Mitte März./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 06:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 06:32 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
785.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
733.50 € 		Abst. Kursziel*:
7.02%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
741.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.94%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RATIONAL AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu RATIONAL AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:41 RATIONAL Buy UBS AG
12:35 RATIONAL Underperform RBC Capital Markets
11:51 RATIONAL Outperform Bernstein Research
11:39 RATIONAL Buy Warburg Research
04.02.26 RATIONAL Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen