RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803

666.00
CHF
18.00
CHF
2.78 %
28.06.2019
SWX
RATIONAL Hold

RATIONAL
568.24 CHF 0.61%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 780 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Fraser Donlon ging am Mittwoch auf seinen Besuch des neuen Produktionsstandorts in Wittenheim (Frankreich) ein, wo der Großküchenausrüster seine iVario-Produktreihe herstellt. Er sei beeindruckt vom Standard dort, der aus betrieblicher Sicht nahezu eine perfekte Kopie des Konzernhauptsitzes in Landsberg darstelle. Zudem sei der neue Standort in Wittenheim darauf ausgelegt, die Produktion mittelfristig mehr als zu verdoppeln, hob er hervor./rob/ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 06:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RATIONAL AG Hold
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
780.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
608.00 € 		Abst. Kursziel*:
28.29%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
614.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26.93%
Analyst Name::
Fraser Donlon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RATIONAL AG

mehr Nachrichten

Analysen zu RATIONAL AG

08:20 RATIONAL Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.25 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
11.11.25 RATIONAL Hold Warburg Research
11.11.25 RATIONAL Outperform Bernstein Research
10.11.25 RATIONAL Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
