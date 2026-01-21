RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
RATIONAL Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rational vor Geschäftszahlen von 741 auf 747 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Hersteller von Ausrüstung für Großküchen dürfte sich im Schlussquartal 2025 in etwa so entwickelt haben wie in den neun Monaten zuvor, schrieb Lars Vom-Cleff in einem Ausblick am Mittwoch. Der Umsatz dürfte im Gesamtjahr 2025 um fünf Prozent gestiegen sein und das operative Ergebnis (Ebit) um zwei Prozent./bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Hold
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
747.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
616.50 €
|
Abst. Kursziel*:
21.17%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
619.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.68%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RATIONAL AG
|
19.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
15.01.26
|MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RATIONAL von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
13.01.26
|MDAX aktuell: MDAX zeigt sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch)
|
08.01.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX liegt im Minus (finanzen.ch)
|
08.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
|
08.01.26
|MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RATIONAL von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
08.01.26
|XETRA-Handel: MDAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch)
Analysen zu RATIONAL AG
|09:02
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.12.25
|RATIONAL Buy
|UBS AG
