RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803

568.50
CHF
4.00
CHF
0.71 %
11:27:23
SWX
21.01.2026 09:02:16

RATIONAL Hold

RATIONAL
573.28 CHF -0.79%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rational vor Geschäftszahlen von 741 auf 747 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Hersteller von Ausrüstung für Großküchen dürfte sich im Schlussquartal 2025 in etwa so entwickelt haben wie in den neun Monaten zuvor, schrieb Lars Vom-Cleff in einem Ausblick am Mittwoch. Der Umsatz dürfte im Gesamtjahr 2025 um fünf Prozent gestiegen sein und das operative Ergebnis (Ebit) um zwei Prozent./bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RATIONAL AG Hold
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
747.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
616.50 € 		Abst. Kursziel*:
21.17%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
619.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.68%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:02 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
15.01.26 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 RATIONAL Underperform RBC Capital Markets
08.01.26 RATIONAL Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.12.25 RATIONAL Buy UBS AG
