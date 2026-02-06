RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
RATIONAL Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rational nach Zahlen für das Schlussquartal 2025 von 790 auf 835 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Fraser Donlon hob am Donnerstagabend seine Gewinnschätzungen an, nachdem der Hersteller von Dampfgarern für Profiküchen die Erwartungen übertroffen habe. 2025 sei in einem schwierigen Umfeld beeindruckend gelaufen. Die Sorgen der Anleger könnten nun schwinden./mis/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
Unternehmen:
RATIONAL AG
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
835.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
739.00 €
Abst. Kursziel*:
12.99%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
743.50 €
Abst. Kursziel aktuell:
12.31%
Analyst Name::
Fraser Donlon
KGV*:
-
Nachrichten zu RATIONAL AG
31.01.26
|So schätzen die Analysten die Zukunft der RATIONAL-Aktie ein (finanzen.net)
30.01.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX notiert schlussendlich im Minus (finanzen.ch)