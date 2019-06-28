Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’465 1.4%  SPI 17’179 1.2%  Dow 47’369 0.8%  DAX 23’960 1.7%  Euro 0.9305 -0.1%  EStoxx50 5’664 1.8%  Gold 4’113 2.8%  Bitcoin 85’002 0.6%  Dollar 0.8047 -0.1%  Öl 64.1 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Sika41879292NVIDIA994529Sandoz124359842
Top News
Palantir-Aktie erholt sich - doch hohe Bewertung bleibt Thema
Plug Power-Aktie leicht im Plus: Verlust im dritten Quartal reduziert
Ringen um Adipositas-Spezialisten Metsera: Pfizer gewinnt gegen Novo Nordisk - Aktien uneins
UPS-Aktie im Minus: US-Luftsicherheitsbehörde verhängt Flugverbot für alle MD 11 nach Absturz
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...

RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803

666.00
CHF
18.00
CHF
2.78 %
28.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.11.2025 20:15:00

RATIONAL Outperform

RATIONAL
594.29 CHF 0.26%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational nach Zahlen zum dritten Quartal von 1035 auf 1050 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Auswirkungen der US-Zölle seien nicht so schlimm wie befürchtet, schrieb Philippe Lorrain in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:08 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: RATIONAL AG Outperform
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
1’050.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
640.00 € 		Abst. Kursziel*:
64.06%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
638.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
64.58%
Analyst Name::
Philippe Lorrain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RATIONAL AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?