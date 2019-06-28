RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
666.00CHF
18.00CHF
2.78 %
28.06.2019
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
10.11.2025 20:15:00
RATIONAL Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational nach Zahlen zum dritten Quartal von 1035 auf 1050 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Auswirkungen der US-Zölle seien nicht so schlimm wie befürchtet, schrieb Philippe Lorrain in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:08 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:08 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Outperform
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
1’050.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
640.00 €
|
Abst. Kursziel*:
64.06%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
638.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
64.58%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu RATIONAL AG
|
09:28
|XETRA-Handel: MDAX beginnt Sitzung im Plus (finanzen.ch)
|
06.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX nachmittags mit Abgaben (finanzen.ch)
|
06.11.25
|MDAX aktuell: So bewegt sich der MDAX aktuell (finanzen.ch)
|
06.11.25
|MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RATIONAL von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
06.11.25
|Börse Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.ch)
|
06.11.25