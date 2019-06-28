RATIONAL 594.29 CHF 0.26% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational nach Zahlen zum dritten Quartal von 1035 auf 1050 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Auswirkungen der US-Zölle seien nicht so schlimm wie befürchtet, schrieb Philippe Lorrain in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:08 / UTC



