RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
666.00CHF
18.00CHF
2.78 %
28.06.2019
SWX
06.11.2025 08:07:18
RATIONAL Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational nach Zahlen mit einem Kursziel von 1035 Euro auf "Outperform" belassen. Philippe Lorrain attestierte dem Großküchenausrüster am Donnerstag ein ordentliches drittes Quartal. Beim operativen Gewinn (Ebit) seien die Erwartungen um drei Prozent übertroffen worden. Die Bruttomarge sei mit rund 58 Prozent relativ solide./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:56 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Outperform
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
1’035.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
623.50 €
|
Abst. Kursziel*:
66.00%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
662.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
56.34%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
