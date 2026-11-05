RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
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RATIONAL Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rational nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 700 Euro belassen. Sebastian Kuenne sprach in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion von einem soliden Zahlenwerk des Profiküchen-Ausrüsters. Ein leicht unter den Erwartungen liegender Umsatz sei durch eine starke Margenentwicklung mehr als ausgeglichen worden./rob/edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:27 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Outperform
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
700.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
657.00 €
|
Abst. Kursziel*:
6.54%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
653.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.20%
|
Analyst Name::
Sebastian Kuenne
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|RATIONAL AG
|596.50
|3.38%
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