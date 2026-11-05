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RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803

596.50
CHF
19.50
CHF
3.38 %
16:13:22
SWX
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05.11.2026 13:35:55

RATIONAL Outperform

RATIONAL
595.00 CHF 0.72%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rational nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 700 Euro belassen. Sebastian Kuenne sprach in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion von einem soliden Zahlenwerk des Profiküchen-Ausrüsters. Ein leicht unter den Erwartungen liegender Umsatz sei durch eine starke Margenentwicklung mehr als ausgeglichen worden./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:27 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:27 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: RATIONAL AG Outperform
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
700.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
657.00 € 		Abst. Kursziel*:
6.54%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
653.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.20%
Analyst Name::
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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