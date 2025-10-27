PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006
PVA TePla Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat PVA Tepla mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Gustav Froberg rät den Anlegern in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung der vorläufigen Quartalszahlen und Ausblickssenkung, den Fokus auf den boomenden Auftragseingang zu richten. Dieser sei ein besserer Indikator für die Geschäftsaussichten des Technologieunternehmens als verzögerte Auslieferungen. Die daraus resultierenden Kursschwankungen seien nur temporär und böten eine Kaufgelegenheit./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
|
Unternehmen:
PVA TePla AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
39.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25.30 €
|
Abst. Kursziel*:
54.15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
28.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.84%
|
Analyst Name::
Gustav Froberg
|
KGV*:
-
