PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006
19.25CHF
-0.72CHF
-3.60 %
13:10:15
13.11.2025 11:55:38
PVA TePla Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für PVA Tepla nach endgültigen Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Die positive Auftragsdynamik des dritten Quartals setze sich im Schlussquartal fort, schrieb Michael Kuhn in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
PVA TePla AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21.48 €
|
Abst. Kursziel*:
48.98%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51.80%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
