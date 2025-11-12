PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006
PVA TePla Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA Tepla nach endgültigen Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Diese bestätigten die im Oktober veröffentlichten Eckdaten des Zulieferers für die Halbleiterbranche, schrieb Constantin Hesse am Mittwoch. Solide sei die Auftragslage, die Bestellungen hätten sich auf Jahressicht mehr als verdoppelt. Die Unsicherheiten im internationalen Handel hätten die Gewinn- und Verlustrechnung belastet./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 01:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
Unternehmen:
PVA TePla AG
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
37.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
25.30 €
Abst. Kursziel*:
46.25%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
23.24 €
Abst. Kursziel aktuell:
59.21%
Analyst Name::
Constantin Hesse
KGV*:
-