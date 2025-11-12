PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006
19.97CHF
-1.37CHF
-6.42 %
12.11.2025
13.11.2025 07:26:18
PVA TePla Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für PVA Tepla mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Die Auftragsstärke des breit aufgestellten Technologieunternehmens werde ungerechtfertigterweise nicht honoriert, schrieb Gustav Froberg am Mittwochabend im Nachgang der Zahlen. Die Wettenberger seien auf bestem Weg, die mittelfristigen Ziele zu erreichen, und dabei sei die Aktienbewertung niedrig./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 17:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
PVA TePla AG
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
39.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
21.68 €
Abst. Kursziel*:
79.89%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
21.30 €
Abst. Kursziel aktuell:
83.10%
Analyst Name::
Gustav Froberg
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu PVA TePla AG
12.11.25
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Ende des Mittwochshandels auf grünem Terrain (finanzen.ch)
12.11.25
|XETRA-Handel: SDAX zeigt sich fester (finanzen.ch)
12.11.25
|EQS-News: PVA TePla: Order intake up significantly in the third quarter, revenue and earnings impacted by project delays (EQS Group)
12.11.25
|EQS-News: PVA TePla: Auftragseingang im dritten Quartal deutlich gestiegen, Umsatz- und Ergebnisentwicklung durch Projektverschiebungen beeinflusst (EQS Group)
11.11.25
|Ausblick: PVA TePla legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
06.11.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
31.10.25
|Analysten sehen bei PVA TePla-Aktie Potenzial (finanzen.net)
30.10.25
|SDAX aktuell: SDAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)