PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006

19.97
CHF
-1.37
CHF
-6.42 %
12.11.2025
BRXC
13.11.2025 07:26:18

PVA TePla Buy

PVA TePla
19.97 CHF -6.42%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für PVA Tepla mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Die Auftragsstärke des breit aufgestellten Technologieunternehmens werde ungerechtfertigterweise nicht honoriert, schrieb Gustav Froberg am Mittwochabend im Nachgang der Zahlen. Die Wettenberger seien auf bestem Weg, die mittelfristigen Ziele zu erreichen, und dabei sei die Aktienbewertung niedrig./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 17:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
Unternehmen:
PVA TePla AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
39.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
21.68 € 		Abst. Kursziel*:
79.89%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
21.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
83.10%
Analyst Name::
Gustav Froberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

