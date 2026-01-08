Deutsche Euroshop Aktie 1137569 / DE0007480204
08.01.2026 12:26:17
Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX schwächelt am Mittag
Der SDAX zeigt sich aktuell mit negativem Vorzeichen.
Am Donnerstag sinkt der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0.81 Prozent auf 17’856.49 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 94.719 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.035 Prozent auf 18’008.53 Punkte an der Kurstafel, nach 18’002.30 Punkten am Vortag.
Der SDAX verzeichnete bei 17’844.05 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18’039.54 Einheiten.
SDAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht stieg der SDAX bereits um 2.40 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.12.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16’879.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.10.2025, wurde der SDAX mit 17’399.21 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 08.01.2025, wies der SDAX einen Wert von 13’883.84 Punkten auf.
Tops und Flops im SDAX
Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell PVA TePla (+ 2.74 Prozent auf 24.76 EUR), pbb (+ 2.40 Prozent auf 4.26 EUR), PATRIZIA SE (+ 2.06 Prozent auf 8.42 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 1.47 Prozent auf 89.60 EUR) und Deutsche Euroshop (+ 1.06 Prozent auf 19.00 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3.27 Prozent auf 23.08 EUR), GFT SE (-3.14 Prozent auf 20.05 EUR), HelloFresh (-2.98 Prozent auf 5.59 EUR), Medios (-2.62 Prozent auf 14.84 EUR) und Energiekontor (-2.44 Prozent auf 35.95 EUR) unter Druck.
SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 345’552 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die Schaeffler-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 8.187 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.57 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.10 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
