SMI 12'492 -0.6%  SPI 17'268 -0.5%  Dow 47'207 1.0%  DAX 24'259 0.1%  Euro 0.9267 0.1%  EStoxx50 5'704 0.5%  Gold 4'031 -1.2%  Bitcoin 91'856 0.8%  Dollar 0.7958 -0.1%  Öl 65.4 -0.4% 
PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006

26.08
CHF
-0.04
CHF
-0.15 %
12:15:57
BRXC
27.10.2025 10:28:02

PVA TePla Buy

PVA TePla
26.08 CHF -0.15%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für PVA Tepla nach der Gewinnwarnung mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Die Auftragslage beim Technologieunternehmen sei wirklich gut, sodass es keinen Grund zur Sorge gebe, schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
Unternehmen:
PVA TePla AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
32.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
25.30 € 		Abst. Kursziel*:
26.48%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
28.28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.15%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse