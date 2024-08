NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma SE anlässlich zweier Umfragen zu den Kaufabsichten für Sportartikel in China und den USA auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. In den USA besserten sich die Kaufabsichten der Konsumenten für die nächsten zwölf Monate kontinuierlich, während sie in China unter Druck stünen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Umfrageergebnisse stützten seine Aktienpräferenz für Adidas, da die Markenwahrnehmung des Sportartikelkonzerns zunehme, während sie für Nike nachgelassen habe und für Puma uneinheitlich sei./edh/mis;