Aufschläge in Frankfurt: MDAX klettert am Mittag

Der MDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0.27 Prozent auf 31’062.48 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 368.651 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.583 Prozent auf 31’160.30 Punkte an der Kurstafel, nach 30’979.74 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31’045.35 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 31’295.87 Einheiten.

MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 05.12.2025, wies der MDAX einen Stand von 29’696.45 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Wert von 30’936.49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, mit 25’500.40 Punkten bewertet.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 7.13 Prozent auf 81.85 EUR), RENK (+ 6.64 Prozent auf 59.25 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3.03 Prozent auf 71.50 EUR), AIXTRON SE (+ 2.86 Prozent auf 20.15 EUR) und thyssenkrupp (+ 2.22 Prozent auf 9.94 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil Delivery Hero (-4.65 Prozent auf 21.76 EUR), Talanx (-2.05 Prozent auf 110.00 EUR), PUMA SE (-1.65 Prozent auf 22.03 EUR), TUI (-1.61 Prozent auf 8.92 EUR) und HELLA GmbH (-1.56 Prozent auf 81.90 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im MDAX auf

Die thyssenkrupp-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1’311’194 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 42.740 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

In diesem Jahr weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die Evonik-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.25 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch