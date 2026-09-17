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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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17.09.2026 12:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Donnerstagmittag stärker

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Donnerstagmittag stärker

Die Aktie von Porsche vz gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 46,10 EUR zu.

Porsche vz.
42.91 CHF 0.52%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr wies die Porsche vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 46,10 EUR nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'671 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Porsche vz-Aktie sogar auf 46,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 45,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 166'162 Porsche vz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,66 EUR) erklomm das Papier am 16.06.2026. Gewinne von 9,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 22,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,03 EUR. Porsche vz veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 EUR gegenüber 0,22 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -5,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9.30 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8.83 Mrd. EUR.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 22.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,93 EUR je Aktie in den Porsche vz-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com
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