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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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17.09.2026 16:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Porsche vz. Das Papier von Porsche vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,6 Prozent auf 47,33 EUR.

Porsche vz.
42.91 CHF 0.52%
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Porsche vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,6 Prozent auf 47,33 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'760 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche vz-Aktie bei 47,37 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 378'519 Porsche vz-Aktien.

Am 16.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 7,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,62 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche vz-Aktie 32,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,03 EUR, nach 1,01 EUR im Jahr 2025. Am 29.07.2026 legte Porsche vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -5,05 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.30 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Porsche vz-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Porsche vz rechnen Experten am 22.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Porsche vz im Jahr 2026 1,93 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Porsche
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