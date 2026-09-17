Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Vormittag gesucht

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 45,94 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'729 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Porsche vz-Aktie sogar auf 46,06 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche vz-Aktien beläuft sich auf 29'791 Stück.

Am 16.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 10,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 35,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Porsche vz-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,03 EUR ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche vz am 29.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 EUR gegenüber 0,22 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -5,05 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.30 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 22.10.2027.

In der Porsche vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,93 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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