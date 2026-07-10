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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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10.07.2026 18:58:04

Porsche vz Sector Perform

Porsche vz.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Porsche AG nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Im ersten Halbjahr des laufenden Jahres könnte die Profitabilität des Sportwagenbauers positiv überraschen, doch für das zweite Halbjahr sei ein deutlicher Rückgang zu erwarten, schrieb Tom Narayan am Freitag. Denn Porsche könnte mit dem Absatz des Modells 911 im Gesamtjahr den Markt enttäuschen, und der Hochlauf der Produktion der vollelektrischen Version des Cayenne im zweiten Halbjahr könnte die Margen weiter unter Druck setzen./rob/la/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 11:28 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 11:28 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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