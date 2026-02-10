Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
23.95CHF
1.26CHF
5.55 %
10:14:10
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
10.02.2026 09:15:45
Philips Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Philips nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis des Medizintechnikkonzerns sei deutlich besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Hassan Al-Wakeel am Dienstag. Dies sei eine starke Basis für die neuen mittelfristigen Ziele./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
26.23 €
|
Abst. Kursziel*:
6.75%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
26.29 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.50%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Philips N.V.
|
31.01.26
|Januar 2026: Analysten sehen Potenzial bei Philips-Aktie (finanzen.net)
|
31.12.25
|Philips-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten (finanzen.net)
|
30.11.25
|November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Philips-Aktie angepasst (finanzen.net)
|
04.11.25
|Philips-Aktie gefragt: Optimistischer für Marge (AWP)
|
04.11.25
|Starkes Neugeschäft, Wachstum in Nordamerika: Philips optimistischer für Marge (AWP)
|
31.10.25
|Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei Philips-Aktie (finanzen.net)
|
30.09.25
|Die Expertenmeinungen zur Philips-Aktie im September 2025 (finanzen.net)
Analysen zu Philips N.V.
|09:15
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|08:46
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Philips Buy
|UBS AG
|16.01.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:15
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|08:46
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Philips Buy
|UBS AG
|16.01.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:15
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Philips Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Philips Buy
|UBS AG
|12.01.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|28.10.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.24
|Philips Sell
|UBS AG
|08:46
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|23.12.25
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Philips N.V.
|24.44
|7.70%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:16
|
Barclays Capital
ams-OSRAM Equal Weight
|09:15
|
Barclays Capital
Philips Overweight
|08:57
|
Barclays Capital
TeamViewer Overweight
|08:54
|
Barclays Capital
Kering Underweight
|08:53
|
Goldman Sachs Group Inc.
LANXESS Neutral
|08:53
|
Goldman Sachs Group Inc.
Symrise Buy
|08:52
|
UBS AG
1&1 Neutral