Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Philips nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis des Medizintechnikkonzerns sei deutlich besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Hassan Al-Wakeel am Dienstag. Dies sei eine starke Basis für die neuen mittelfristigen Ziele./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:05 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.