Philips Aktie

23.95
CHF
1.26
CHF
5.55 %
10:14:10
BRXC
Philips Overweight

Philips
23.95 CHF 5.54%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Philips nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis des Medizintechnikkonzerns sei deutlich besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Hassan Al-Wakeel am Dienstag. Dies sei eine starke Basis für die neuen mittelfristigen Ziele./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Philips N.V. Overweight
Unternehmen:
Philips N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
28.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
26.23 € 		Abst. Kursziel*:
6.75%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
26.29 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.50%
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

