Philips Aktie 1106818 / NL0000009538

23.75
CHF
-0.24
CHF
-0.99 %
11:57:43
BRXC
17.02.2026 10:35:45

Philips Kaufen

Philips
23.75 CHF -0.99%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Philips von 25 auf 33 Euro angehoben und die Papiere von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Analyst Aristotelis Moutopoulos lobte am Dienstag das starke Schlussquartal 2025 des Medizintechnikkonzerns und auch den "gelungenen Kapitalmarkttag". Der Turnaround sei in Sicht. Werde die Lage von vor drei Jahren mit dem Soll-Zustand bis 2028 verglichen, zeichne sich "ein Gewinner der Zukunft" ab./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 10:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Philips N.V. Kaufen
Unternehmen:
Philips N.V. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
26.17 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
26.08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Aristotelis Moutopoulos 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Philips N.V.

