Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
24.79CHF
0.42CHF
1.71 %
12:00:58
BRXC
12.02.2026 13:05:13
Philips Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Philips von 30,50 auf 32,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die starken Quartalsergebnisse des Medizintechnikkonzerns habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 erhöht, schrieb Graham Doyle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 18:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Buy
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
32.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27.05 €
|
Abst. Kursziel*:
20.15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27.06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.10%
|
Analyst Name::
Graham Doyle
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
