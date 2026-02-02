Philips 24.48 CHF 7.89% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Philips nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 30,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Graham Doyle attestierte dem Hersteller von Medizintechnik ein außergewöhnlich starkes viertes Quartal. So liege das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) um 15 Prozent über der Konsensschätzung, so der Experte am Dienstag. Der Ausblick für 2026 spreche für steigende Schätzungen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.