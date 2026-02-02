Philips 24.15 CHF 6.41% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Philips nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 22,70 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe insgesamt starke Resultate vorgelegt, schrieb Susannah Ludwig am Dienstag./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:44 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:44 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.