10.02.2026 10:31:50
Philips Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Philips nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 22,70 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe insgesamt starke Resultate vorgelegt, schrieb Susannah Ludwig am Dienstag./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:44 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Philips N.V. Market-Perform
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
22.70 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
26.53 €
|
Abst. Kursziel*:
-14.44%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
26.53 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.44%
|
Analyst Name::
Susannah Ludwig
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Philips N.V.
|
09:57
|Philips kehrt in die Gewinnzone zurück - Aktienkurs schnellt nach oben (AWP)
|
31.01.26
|Januar 2026: Analysten sehen Potenzial bei Philips-Aktie (finanzen.net)
|
31.12.25
|Philips-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten (finanzen.net)
|
30.11.25
|November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Philips-Aktie angepasst (finanzen.net)
|
04.11.25
|Philips-Aktie gefragt: Optimistischer für Marge (AWP)
|
04.11.25
|Starkes Neugeschäft, Wachstum in Nordamerika: Philips optimistischer für Marge (AWP)
|
31.10.25
|Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei Philips-Aktie (finanzen.net)
|
30.09.25
|Die Expertenmeinungen zur Philips-Aktie im September 2025 (finanzen.net)
Analysen zu Philips N.V.
|10:31
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|09:52
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:37
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:15
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|08:46
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:15
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Philips Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Philips Buy
|UBS AG
|12.01.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|28.10.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.24
|Philips Sell
|UBS AG
