Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’575 0.2%  SPI 18’754 0.4%  Dow 50’334 0.4%  DAX 25’225 1.5%  Euro 0.9129 -0.3%  EStoxx50 6’089 0.9%  Gold 5’055 -0.6%  Bitcoin 52’112 0.9%  Dollar 0.7682 -0.4%  Öl 68.9 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Zurich Insurance1107539UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Viking-Aktie zieht an: Neue Abnehm-Pillen-Konkurrenz für Novo Nordisk im Anmarsch?
Birkenstock-Aktie dennoch leichter: Gewinn und Umsatz steigen deutlich
BYD zieht im globalen Absatzranking an Ford vorbei - doch die Aktienkurse sprechen eine andere Sprache
BioNTech-Aktie überzeugt 2026 bislang - Analysten erwarten zusätzliche Impulse
McDonald's-Aktie dennoch tiefer: Über Prognosen nach Fokus auf billigere Menüs
Suche...
Plus500 Depot

Philips Aktie 1106818 / NL0000009538

24.79
CHF
0.42
CHF
1.71 %
12:00:58
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.02.2026 14:55:15

Philips Market-Perform

Philips
24.79 CHF 1.71%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Philips von 22,70 auf 25,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Nach dem starken Quartalsbericht und dem überraschend guten Ausblick auf 2026 erschienen die neuen Mittelfristziele der Niederländer leichter erreichbar, schrieb Susannah Ludwig am Mittwochabend./rob/ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 21:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Philips N.V. Market-Perform
Unternehmen:
Philips N.V. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
25.40 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
27.13 € 		Abst. Kursziel*:
-6.38%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
27.07 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6.17%
Analyst Name::
Susannah Ludwig 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Philips N.V.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Philips N.V.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14:55 Philips Market-Perform Bernstein Research
13:05 Philips Buy UBS AG
11.02.26 Philips Overweight Barclays Capital
11.02.26 Philips Hold Deutsche Bank AG
11.02.26 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen