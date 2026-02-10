Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
24.79CHF
0.42CHF
1.71 %
12:00:58
BRXC
12.02.2026 14:55:15
Philips Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Philips von 22,70 auf 25,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Nach dem starken Quartalsbericht und dem überraschend guten Ausblick auf 2026 erschienen die neuen Mittelfristziele der Niederländer leichter erreichbar, schrieb Susannah Ludwig am Mittwochabend./rob/ag/tav;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 21:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Market-Perform
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
25.40 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
27.13 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.38%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
27.07 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.17%
|
Analyst Name::
Susannah Ludwig
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Philips N.V.
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Kering und Philips nach Zahlen fest (Dow Jones)
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Abwartend - Kering und Philips nach Zahlen fest (Dow Jones)
|
10.02.26
|Philips kehrt in die Gewinnzone zurück - Aktienkurs schnellt nach oben (AWP)
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert - Kering und Philips springen an (Dow Jones)
|
31.01.26
|Januar 2026: Analysten sehen Potenzial bei Philips-Aktie (finanzen.net)
|
31.12.25
|Philips-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten (finanzen.net)
|
30.11.25
|November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Philips-Aktie angepasst (finanzen.net)
|
04.11.25
|Philips-Aktie gefragt: Optimistischer für Marge (AWP)
Analysen zu Philips N.V.
|14:55
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|13:05
|Philips Buy
|UBS AG
|11.02.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Philips N.V.
|24.79
|1.71%
