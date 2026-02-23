Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Philips Hold

Philips
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Philips von 25 auf 26 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Julien Dormois hob am Montag seine Ergebnisschätzungen bis 2027 im Nachgang der Jahresbilanz der Niederländer an. Die Anlagestory werde wieder aufgebaut, in China gebe es aber weiter eher gute Aussichten als Dynamik. Die Bewertung der Aktien sei inzwischen anspruchsvoll./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 04:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 04:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Philips N.V. Hold
Unternehmen:
Philips N.V. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
26.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
26.41 € 		Abst. Kursziel*:
-1.55%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
26.46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.74%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

