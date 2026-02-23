Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
Philips Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Philips von 25 auf 26 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Julien Dormois hob am Montag seine Ergebnisschätzungen bis 2027 im Nachgang der Jahresbilanz der Niederländer an. Die Anlagestory werde wieder aufgebaut, in China gebe es aber weiter eher gute Aussichten als Dynamik. Die Bewertung der Aktien sei inzwischen anspruchsvoll./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Hold
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
26.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
26.41 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.55%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
26.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.74%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Philips N.V.
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Kering und Philips nach Zahlen fest (Dow Jones)
|
10.02.26
|Philips-Aktie zieht an: Rückkehr in die Gewinnzone und neue Wachstumsziele (AWP)
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Abwartend - Kering und Philips nach Zahlen fest (Dow Jones)
|
10.02.26
|Philips kehrt in die Gewinnzone zurück - Aktienkurs schnellt nach oben (AWP)
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert - Kering und Philips springen an (Dow Jones)
|
31.01.26
|Januar 2026: Analysten sehen Potenzial bei Philips-Aktie (finanzen.net)
|
31.12.25
|Philips-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten (finanzen.net)
|
30.11.25
|November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Philips-Aktie angepasst (finanzen.net)
Analysen zu Philips N.V.
|10:54
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Philips Buy
|UBS AG
|11.02.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Philips N.V.
|24.17
|0.26%
