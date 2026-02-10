Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
Philips Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Philips nach Zahlen zum vierten Quartal von 28 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel attestierte dem Hersteller medizintechnischer Geräte ein starkes Quartal. Die Zielvorgaben für das laufende Jahr und darüber hinaus lägen über den jeweiligen Konsensschätzungen, hieß es in seinem am Mittwoch vorliegenden Resümee./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 05:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Philips N.V.
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
31.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
26.82 €
Abst. Kursziel*:
15.59%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
26.68 €
Abst. Kursziel aktuell:
16.19%
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
KGV*:
-
Nachrichten zu Philips N.V.
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Kering und Philips nach Zahlen fest (Dow Jones)
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Abwartend - Kering und Philips nach Zahlen fest (Dow Jones)
|
10.02.26
|Philips kehrt in die Gewinnzone zurück - Aktienkurs schnellt nach oben (AWP)
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert - Kering und Philips springen an (Dow Jones)
|
31.01.26
|Januar 2026: Analysten sehen Potenzial bei Philips-Aktie (finanzen.net)
|
31.12.25
|Philips-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten (finanzen.net)
|
30.11.25
|November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Philips-Aktie angepasst (finanzen.net)
|
04.11.25
|Philips-Aktie gefragt: Optimistischer für Marge (AWP)