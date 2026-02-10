Philips 24.37 CHF -3.04% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Philips nach Zahlen zum vierten Quartal von 28 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel attestierte dem Hersteller medizintechnischer Geräte ein starkes Quartal. Die Zielvorgaben für das laufende Jahr und darüber hinaus lägen über den jeweiligen Konsensschätzungen, hieß es in seinem am Mittwoch vorliegenden Resümee./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 01:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 05:05 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.