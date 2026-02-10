Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Philips Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Philips nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Hold" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) liege um 15 Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das gute Abschneiden sei vor allem dem Segment Personal Health des Herstellers von Medizintechnik geschuldet./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Hold
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
24.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
26.82 €
|
Abst. Kursziel*:
-10.51%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
26.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.04%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Philips N.V.
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Kering und Philips nach Zahlen fest (Dow Jones)
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Abwartend - Kering und Philips nach Zahlen fest (Dow Jones)
|
10.02.26
|Philips kehrt in die Gewinnzone zurück - Aktienkurs schnellt nach oben (AWP)
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert - Kering und Philips springen an (Dow Jones)
|
31.01.26
|Januar 2026: Analysten sehen Potenzial bei Philips-Aktie (finanzen.net)
|
31.12.25
|Philips-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten (finanzen.net)
|
30.11.25
|November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Philips-Aktie angepasst (finanzen.net)
|
04.11.25
|Philips-Aktie gefragt: Optimistischer für Marge (AWP)