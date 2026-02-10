Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
11.02.2026 11:34:52

Philips Hold

Philips
24.37 CHF -3.04%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Philips nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Hold" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) liege um 15 Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das gute Abschneiden sei vor allem dem Segment Personal Health des Herstellers von Medizintechnik geschuldet./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:02 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Philips N.V. Hold
Unternehmen:
Philips N.V. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
24.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
26.82 € 		Abst. Kursziel*:
-10.51%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
26.68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-10.04%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

