TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
29.00CHF
1.00CHF
3.57 %
11:40:30
SWX
05.03.2026 09:50:40
TRATON Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Traton von 49 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Stärke in Europa kämpfe gegen den US-Zollgegenwind, schrieb Fabio Hölscher am Donnerstag in seinem Update des Bewertungsmodells nach den Zahlen. Betrachte man die längerfristigen Aussichten des Nutzfahrzeugbauers, so sei die Aktie unterbewertet./rob/ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
48.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32.78 €
|
Abst. Kursziel*:
46.43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47.60%
|
Analyst Name::
Fabio Hölscher
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
