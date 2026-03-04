Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7

29.00
CHF
1.00
CHF
3.57 %
11:40:30
SWX
05.03.2026 09:50:40

TRATON Buy

TRATON
29.38 CHF 2.18%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Traton von 49 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Stärke in Europa kämpfe gegen den US-Zollgegenwind, schrieb Fabio Hölscher am Donnerstag in seinem Update des Bewertungsmodells nach den Zahlen. Betrachte man die längerfristigen Aussichten des Nutzfahrzeugbauers, so sei die Aktie unterbewertet./rob/ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Buy
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
48.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
32.78 € 		Abst. Kursziel*:
46.43%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
32.52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
47.60%
Analyst Name::
Fabio Hölscher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

