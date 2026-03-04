Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
DHL Group (ex Deutsche Post) Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Hold" belassen. Im schwierigen Umfeld hätten die Bonner vernünftigerweise konservativ geplant, schrieb Andy Chu am Donnerstag nach dem Ausblick./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:07 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
48.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
46.62 € 		Abst. Kursziel*:
2.96%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
46.38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.49%
Analyst Name::
Andy Chu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

