DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
41.74CHF
-3.00CHF
-6.71 %
11:53:41
SWX
05.03.2026 10:27:48
DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Hold" belassen. Im schwierigen Umfeld hätten die Bonner vernünftigerweise konservativ geplant, schrieb Andy Chu am Donnerstag nach dem Ausblick./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:07 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
48.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
46.62 €
|
Abst. Kursziel*:
2.96%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
46.38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.49%
|
Analyst Name::
Andy Chu
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
