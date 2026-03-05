PATRIZIA Aktie 2493539 / DE000PAT1AG3
7.20CHF
0.23CHF
3.30 %
10:14:15
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
05.03.2026 09:48:45
PATRIZIA SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Patrizia mit einem Kursziel von 12,20 Euro auf "Buy" belassen. Die Anlagestory lebe aktuell vom disziplinierten Kostenmanagement angesichts trägen Wachstums, schrieb Philipp Kaiser am Donnerstag im Nachgang der Zahlen. Kurzfristig fehle es an Impulsen für den Wert./rob/ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PATRIZIA SE Buy
|
Unternehmen:
PATRIZIA SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
12.20 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7.97 €
|
Abst. Kursziel*:
53.07%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8.04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51.74%
|
Analyst Name::
Philipp Kaiser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu PATRIZIA SE
|
04.03.26
|NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.250 Pkt - Patrizia nach Zahlen gesucht (Dow Jones)
|
04.03.26
|EQS-News: PATRIZIA Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2025: Starkes EBITDA-Wachstum und Erhöhung der Dividende pro Aktie (EQS Group)
|
04.03.26
|EQS-News: PATRIZIA FY 2025 financial results: Strong EBITDA growth and increase in dividend per share (EQS Group)
|
04.03.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
27.02.26