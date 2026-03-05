Dürr Aktie 354848 / DE0005565204
19.96CHF
-0.24CHF
-1.19 %
11:50:47
SWX
05.03.2026 10:03:46
Dürr Buy
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Dürr mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis für 2025 sei besser als gedacht ausgefallen, schrieb Volker Bosse am Donnerstag nach Eckdaten. Geopolitische Risiken und konjunkturelle Unwägbarkeiten machten die Aussichten des Anlagenbauers aber unsicher./rob/ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:34 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dürr AG Buy
|
Unternehmen:
Dürr AG
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
34.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22.75 €
|
Abst. Kursziel*:
49.45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51.79%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
