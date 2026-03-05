Dürr 20.14 CHF -1.02% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Dürr mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis für 2025 sei besser als gedacht ausgefallen, schrieb Volker Bosse am Donnerstag nach Eckdaten. Geopolitische Risiken und konjunkturelle Unwägbarkeiten machten die Aussichten des Anlagenbauers aber unsicher./rob/ag/mf;

