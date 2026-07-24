PATRIZIA Aktie 2493539 / DE000PAT1AG3
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PATRIZIA SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Patrizia vor den am 10. August nachbörslich erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Das zweite Quartal dürfte weitgehend ein Spiegel des ersten gewesen sein, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet auf geringer Basis mit einem stabilen Geschäft der Immobiliengesellschaft./ck/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PATRIZIA SE Buy
|
Unternehmen:
PATRIZIA SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
10.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7.30 €
|
Abst. Kursziel*:
43.84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
7.39 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.08%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
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