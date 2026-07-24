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PATRIZIA Aktie 2493539 / DE000PAT1AG3

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27.07.2026 13:09:08

PATRIZIA SE Buy

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Patrizia vor den am 10. August nachbörslich erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Das zweite Quartal dürfte weitgehend ein Spiegel des ersten gewesen sein, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet auf geringer Basis mit einem stabilen Geschäft der Immobiliengesellschaft./ck/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: PATRIZIA SE Buy
Unternehmen:
PATRIZIA SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Buy 		Kurs*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
7.39 € 		Abst. Kursziel aktuell:
42.08%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
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