FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Patrizia vor den am 10. August nachbörslich erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Das zweite Quartal dürfte weitgehend ein Spiegel des ersten gewesen sein, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet auf geringer Basis mit einem stabilen Geschäft der Immobiliengesellschaft./ck/bek;