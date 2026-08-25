Ottobock Aktie 149106489 / DE000BCK2223
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25.08.2026 09:02:18
Ottobock Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ottobock von 83 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Falko Friedrichs bleibt nach dem starken zweiten Quartal sehr optimistisch für den Orthopädietechnik-Spezialisten, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen schrieb./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ottobock Buy
|
Unternehmen:
Ottobock
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
85.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
60.00 €
|
Abst. Kursziel*:
41.67%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
60.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40.50%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|Ottobock Buy
|UBS AG
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|Ottobock Hold
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