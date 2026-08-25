Ottobock 60.50 EUR 1.51% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ottobock von 83 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Falko Friedrichs bleibt nach dem starken zweiten Quartal sehr optimistisch für den Orthopädietechnik-Spezialisten, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen schrieb./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 08:10 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.