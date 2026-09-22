Ottobock Aktie 149106489 / DE000BCK2223
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22.09.2026 16:29:41
EQS-AFR: Ottobock SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Ottobock SE & Co. KGaA
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Ottobock SE & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.05.2027
Ort: https://investors.ottobock.com/ergebnisse-berichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.05.2027
Ort: https://investors.ottobock.com/en/results-reports
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.11.2027
Ort: https://investors.ottobock.com/ergebnisse-berichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.11.2027
Ort: https://investors.ottobock.com/en/results-reports
22.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Ottobock SE & Co. KGaA
|Max-Näder-Strasse 15
|37115 Duderstadt
|Deutschland
|Internet:
|https://corporate.ottobock.com
|LEI Code:
|529900LR96WLQ75KCE70
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2403412 22.09.2026 CET/CEST
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
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