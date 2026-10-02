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Kursentwicklung im Fokus 02.10.2026 12:26:39

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zeigt sich mittags fester

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zeigt sich mittags fester

Der TecDAX macht am Freitagmittag Gewinne.

Ottobock
51.40 EUR -1.15%
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Am Freitag bewegt sich der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 1.61 Prozent höher bei 4’043.60 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 558.145 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.605 Prozent fester bei 4’003.56 Punkten in den Handel, nach 3’979.48 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 4’057.05 Punkte, das Tagestief hingegen 3’994.62 Zähler.

TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 1.85 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 02.09.2026, den Wert von 4’012.70 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3’887.74 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3’727.94 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 11.57 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4’284.41 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3’322.31 Punkten.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Infineon (+ 5.12 Prozent auf 62.46 EUR), HENSOLDT (+ 4.83 Prozent auf 80.68 EUR), AIXTRON SE (+ 4.31 Prozent auf 38.45 EUR), Siltronic (+ 4.01 Prozent auf 81.75 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3.87 Prozent auf 76.45 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen EVOTEC SE (-2.25 Prozent auf 2.96 EUR), QIAGEN (-1.30 Prozent auf 37.70 EUR), Nordex (-1.04 Prozent auf 38.06 EUR), Drägerwerk (-0.51 Prozent auf 118.20 EUR) und Ottobock (-0.19 Prozent auf 51.80 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’169’990 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 214.289 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

2026 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 9.02 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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