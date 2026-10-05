ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab

Das Wichtigste in Kürze:

Im ersten Halbjahr war Cybersecurity der grosse Gewinner und Ethereum das Schlusslicht. Im dritten Quartal drehte sich dieses Bild. Die Krypto- und Tokenisierungsbausteine übernahmen klar die Führung.

Bei KI und Robotik lagen zwischen dem stärksten und schwächsten ETF mehr als elf Prozentpunkte.

Der iShares Global Clean Energy ETF verlor 15,6 Prozent. Politischer Gegenwind, steigende Zinsen und Rückschläge wichtiger Einzelwerte beendeten vorerst das starke Comeback aus dem ersten Halbjahr.

Zur Jahresmitte hätten die Unterschiede zwischen den Satellite-Produkten im ETF Compass 2026 kaum grösser sein können. Während der Cybersecurity-ETF nach sechs Monaten bereits mehr als 50 Prozent im Plus lag und auch die KI-Bausteine kräftig zulegten, steckte Ethereum mit fast 35 Prozent Minus tief im Krypto-Winter. Clean Energy hatte sich dagegen nach zwei schwierigen Jahren eindrucksvoll zurückgemeldet.

Ausgerechnet die zuvor schwachen Kryptowährungen entwickelten sich nun zu den grossen Gewinnern des dritten Quartals. Bitcoin legte kräftig zu, Ethereum noch stärker und beim Ondo-ETP traf die allgemeine Krypto-Rally auf konkrete Fortschritte bei der Tokenisierung klassischer Wertpapiere. Auf der anderen Seite brach der zuvor erholte Clean-Energy-Baustein zweistellig ein. Das dritte Quartal zeigt damit besonders eindrucksvoll, weshalb Satelliten im Portfolio zwar zusätzliche Renditechancen bieten, aber auch erheblich stärkere Schwankungen als breit gestreute Core-Produkte mitbringen.

KI und Robotik: Ähnliches Thema, völlig andere Renditen

Wie unterschiedlich zwei ETFs innerhalb desselben Anlagethemas laufen können, zeigte im dritten Quartal der Bereich künstliche Intelligenz und Robotik. Der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data ETF führte das Trio mit einem Plus von 4,6 Prozent an. Der iShares Automation & Robotics ETF gewann 1,6 Prozent. Der Amundi MSCI Smart Mobility ETF verlor dagegen 6,8 Prozent.

Beim Xtrackers-ETF gehören klassische Gewinner des KI-Booms wie Microsoft, NVIDIA, AMD, Samsung Electronics und Micron zu den wichtigen Positionen. Gerade die grossen US-Technologiekonzerne hielten sich trotz steigender Zinsen erstaunlich robust. NVIDIA überzeugte im August erneut mit starkem Wachstum im Rechenzentrumsgeschäft und erhöhte Ende September sein Aktienrückkaufprogramm um weitere 150 Milliarden US-Dollar.

Smart Mobility ist dagegen kein klassischer KI-ETF. Ende September steckten fast 80 Prozent des Portfolios in den zehn grössten Positionen. Neben NVIDIA dominierten Unternehmen wie Hitachi, Tesla, Uber und General Motors. Rund 30 Prozent entfielen zudem auf Japan. Damit hängt der ETF erheblich stärker von Autoindustrie, Elektromobilität und autonomen Fahrsystemen ab als von der laufenden Software- und Halbleiterrally.

Besonders Uber geriet im Quartal unter Druck. Der Konzern enttäuschte Anfang August mit seinem Ergebnisausblick und kündigte zugleich Investitionen von mehr als zehn Milliarden US-Dollar in Robotaxis an. Steigende Finanzierungskosten belasteten zusätzlich viele kapitalintensivere Mobilitätswerte. Langfristig bleiben autonomes Fahren, Robotik und intelligente Verkehrssysteme interessante Wachstumsthemen.

Clean Energy: Vom Comeback zum Quartalsverlierer

Noch extremer fiel die Spreizung bei Nachhaltigkeit und Green Transition aus. Die beiden breit aufgestellten Swisscanto-Produkte hielten sich stabil: Der Swisscanto ESGen SDG USA ETF gewann 2,6 Prozent und der Swisscanto ESGen SDG World ETF 2,0 Prozent. Der iShares Global Clean Energy ETF brach dagegen um 15,6 Prozent ein.

Damit endete vorerst das starke Comeback aus dem ersten Halbjahr. Zu den grössten Positionen gehörten zuletzt unter anderem Bloom Energy und First Solar. Vor allem Bloom Energy hatte von der Fantasie rund um den enormen Strombedarf von KI-Rechenzentren profitiert und sich im ersten Halbjahr vervielfacht. Im Juli folgte jedoch die Gegenbewegung. Eine Shortseller-Analyse stellte die Aussagen des Unternehmens zu seiner Abhängigkeit von chinesischem Scandium infrage, Analysten warnten vor der hohen Bewertung und möglichen Verzögerungen wichtiger Rechenzentrumsprojekte. Die Bloom-Energy-Aktie verlor allein im Juli rund ein Drittel ihres Werts.

Gleichzeitig verschlechterten sich die Rahmenbedingungen für die gesamte Branche. Die US-Regierung fuhr Förderungen für Wind- und Solarprojekte zurück. Nach Berechnungen der BlueGreen Alliance wurden dadurch bereits Investitionsvorhaben im Umfang von 83 Milliarden US-Dollar verzögert oder gestrichen. Hinzu kamen deutlich steigende Anleiherenditen. Für Windparks, Solaranlagen und andere kapitalintensive Energieprojekte sind höhere Finanzierungskosten besonders problematisch.

Das langfristige Bild ist trotzdem nicht nur negativ. Der Strombedarf durch Rechenzentren, Industrie und Elektrifizierung steigt weiter kräftig und erneuerbare Energien sowie Batteriespeicher sollen einen Grossteil der neu geplanten US-Erzeugungskapazitäten stellen. Auch international bleiben die Investitionen hoch. Anleger müssen beim Clean-Energy-ETF jedoch mit ausgeprägten Zyklen rechnen. Politische Förderbedingungen, Finanzierungskosten und die Bewertung einiger weniger grosser Positionen können kurzfristig schwerer wiegen als der langfristige Wachstumstrend.

Unruhige Zeiten: Bitcoin stellt Gold klar in den Schatten

Als einzige Rubrik neben Tokenisierung und Cybersecurity brachte der Bereich für unruhige Zeiten im dritten Quartal bei allen drei Bausteinen positive Vorzeichen. Der Swisscanto Gold ETF gewann 2,7 Prozent und der Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF 1,7 Prozent.

Bei Gold trafen zwei gegensätzliche Kräfte aufeinander. Geopolitische Unsicherheit und die weiterhin hohe Nachfrage der Zentralbanken stützten den Preis. Gleichzeitig stiegen die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen im Quartal um mehr als 80 Basispunkte und die US-Notenbank erhöhte im September den Leitzins. Höhere Renditen machen verzinsliche Anlagen gegenüber dem selbst nicht verzinsten Edelmetall attraktiver. Deshalb blieb Gold trotz des schwierigen politischen Umfelds vergleichsweise ruhig.

Der klare Gewinner war der 21Shares Bitcoin ETP mit einem Plus von 40,5 Prozent. Bitcoin selbst legte im dritten Quartal rund 42 Prozent zu und verzeichnete damit sein bestes Quartal seit Ende 2024. Nach der schwachen ersten Jahreshälfte floss wieder verstärkt institutionelles Kapital in Bitcoin-Produkte. Gleichzeitig sorgten Schritte der US-Börsenaufsicht in Richtung einer kryptofreundlicheren Regulierung für neue Zuversicht.

Die Entwicklung zeigt aber auch, dass Bitcoin und Gold innerhalb derselben Rubrik völlig verschiedene Aufgaben erfüllen. Gold blieb ein vergleichsweise ruhiger Diversifikator. Bitcoin lieferte dagegen die deutlich grössere Renditechance bei entsprechend höherem Risiko.

Tokenisierung und Cybersecurity: Hier spielte die Musik

Kein Bereich des ETF Compass entwickelte sich im dritten Quartal auch nur annähernd so stark wie Tokenisierung und Cybersecurity. Dabei wäre bereits das Plus von 8,5 Prozent beim L&G Cyber Security ETF in fast jeder anderen Rubrik ein herausragendes Ergebnis gewesen.

Die fundamentale Geschichte hinter Cybersecurity blieb intakt. Unternehmen erhöhen ihre Sicherheitsbudgets weiter, während künstliche Intelligenz sowohl neue Angriffsmöglichkeiten als auch neue Abwehrtechnologien schafft. Das zeigte sich beispielsweise bei CrowdStrike: Der Konzern übertraf im August die Erwartungen und erhöhte seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr, worauf die Aktie nachbörslich um mehr als zehn Prozent zulegte. Mit Cloudflare, CrowdStrike, Fortinet und Palo Alto Networks setzt der ETF gezielt auf mehrere der grossen Gewinner dieses strukturellen Trends.

Doch selbst diese 8,5 Prozent verblassten neben den beiden Krypto-ETPs. Der 21Shares Ondo ETP gewann 57,8 Prozent. Hier traf die allgemeine Erholung des Kryptomarkts auf eine ganze Serie konkreter Fortschritte. Anfang Juli brachte Ondo erstmals tokenisierte US-Wertpapiere nach einem von der US-Börsenaufsicht beschriebenen Verwahrmodell auf die Blockchain. Den Anfang machten der iShares Core S&P 500 ETF von BlackRock und die Micron-Aktie. Es folgten weitere regulatorische Genehmigungen und Partnerschaften.

Den Höhepunkt lieferte Ende September die Zusammenarbeit mit BlackRock. Ondo stellte drei sogenannte Intelligent Portfolios vor, deren Anlagestrategien von BlackRock speziell für Ondo entwickelt wurden. Anleger ausserhalb der USA können damit ganze professionell zusammengestellte Portfolios über einen einzelnen Blockchain-Token abbilden. Tokenisierung wandert damit zunehmend in reale Finanzprodukte.

Noch stärker entwickelte sich allerdings der 21Shares Ethereum Staking ETP mit einem Plus von 68,1 Prozent. Damit verwandelte sich der grösste Verlierer der ersten Jahreshälfte im letzten Quartal in den stärksten Baustein des gesamten ETF Compass. Ethereum selbst gewann im dritten Quartal mehr als 70 Prozent.

Nach zwei Quartalen mit Abflüssen kehrte institutionelles Kapital in Ether-Produkte zurück. Gleichzeitig profitiert Ethereum besonders von der zunehmenden Tokenisierung klassischer Vermögenswerte und vom Wachstum von Stablecoins, da ein grosser Teil dieser Anwendungen auf dem Ethereum-Netzwerk läuft. Der Staking-Mechanismus liefert darüber hinaus laufende Erträge, konnte im dritten Quartal aber nur einen kleinen Teil der enormen Gesamtrendite erklären, entscheidend war der Kurssprung von Ether selbst.

Fazit: Satelliten machen ihrem Namen alle Ehre

Das dritte Quartal war beinahe die perfekte Demonstration dafür, weshalb Satelliten in einer Core-Satellite-Strategie nur als gezielte Beimischungen gedacht sind. Während die Core-Produkte zuletzt zwischen moderaten Gewinnen und überschaubaren Verlusten pendelten, reichte die Spanne bei den Satelliten von minus 15,6 Prozent beim Clean-Energy-ETF bis zu plus 68,1 Prozent beim Ethereum-ETP.

Besonders bemerkenswert ist der schnelle Wechsel der Gewinner. Ethereum war zur Jahresmitte noch der schwächste Baustein, jetzt später steht es an der Spitze des letzten Quartals. Clean Energy gehörte dagegen im ersten Halbjahr zu den grossen Comeback-Geschichten und wurde nun zum Quartalsverlierer. Gleichzeitig bleiben die langfristigen Investmentthesen aller Bereiche intakt. Die KI-Investitionen laufen weiter, der globale Strombedarf wächst, Cybersecurity wird mit zunehmender Digitalisierung wichtiger und die Tokenisierung klassischer Finanzanlagen gewinnt institutionelle Unterstützung.

Daniel Dünn, Redaktion TraderFox (finanzen.net)

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. ETFs und sonstige ETPs unterliegen Kursschwankungen, zwischenzeitliche Verluste sind möglich.