Handel in Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus

Letztendlich notierte der SDAX im XETRA-Handel 0.64 Prozent fester bei 18’366.20 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 92.082 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0.057 Prozent fester bei 18’258.97 Punkten, nach 18’248.52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18’458.21 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18’258.97 Zählern.

SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, den Stand von 18’995.19 Punkten. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, bei 17’927.03 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, stand der SDAX noch bei 16’872.76 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 5.82 Prozent zu Buche. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell LPKF Laser Electronics (+ 8.62 Prozent auf 15.75 EUR), PVA TePla (+ 5.39 Prozent auf 31.66 EUR), Südzucker (+ 5.26 Prozent auf 13.20 EUR), Basler (+ 5.26 Prozent auf 24.00 EUR) und INDUS (+ 5.21 Prozent auf 41.40 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5.59 Prozent auf 28.40 EUR), OHB SE (-4.58 Prozent auf 179.00 EUR), HelloFresh (-4.25 Prozent auf 2.30 EUR), Drägerwerk (-3.70 Prozent auf 119.80 EUR) und Ottobock (-2.55 Prozent auf 53.60 EUR).

SDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. 1’458’649 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 4.264 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Im SDAX hat die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8.33 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mutares-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch