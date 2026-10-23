Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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Oracle Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Oracle von 240 auf 206 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Investorentag am 29. Oktober falle in eine Zeit reger Diskussionen um die Zukunft der KI-Infrastruktur, schrieb Gabriela Borges in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Sie erwartet Signale, wie nachhaltig die hohe Kundennachfrage sein dürfte und wie erfolgreich die Monetarisierung./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Buy
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 206.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 125.54
|
Abst. Kursziel*:
64.09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 126.13
|
Abst. Kursziel aktuell:
63.32%
|
Analyst Name::
Gabriela Borges
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
22.10.26
|Oracle Aktie News: Oracle verzeichnet am Donnerstagabend Verluste (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Oracle Aktie News: Oracle am Nachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
20.10.26
|AstraZeneca-Aktie gefragt: KI-Kooperation mit Oracle (Dow Jones)
|
20.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Oracle von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zum Start (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Verluste in New York: S&P 500 verbucht zum Start des Mittwochshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 liegt letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite verbucht Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu Oracle Corp.
|14:40
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|20.10.26
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|25.09.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
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|14:40
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
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|Oracle Sector Perform
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