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Oracle Aktie 959184 / US68389X1054

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23.10.2026 14:40:07

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Oracle von 240 auf 206 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Investorentag am 29. Oktober falle in eine Zeit reger Diskussionen um die Zukunft der KI-Infrastruktur, schrieb Gabriela Borges in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Sie erwartet Signale, wie nachhaltig die hohe Kundennachfrage sein dürfte und wie erfolgreich die Monetarisierung./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 18:28 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Oracle Corp. Buy
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Rating jetzt:
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Rating update:
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14:40 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
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