Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 400 US-Dollar auf "Buy" belassen. Eine Umfrage signalisieren eine leicht anziehende Nachfrage, schrieb Brent Thill am Sonntag./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2025 / 03:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2025 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



