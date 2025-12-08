Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Oracle Aktie 959184 / US68389X1054

177.67
CHF
2.55
CHF
1.45 %
09:00:09
BRXC
08.12.2025 11:04:15

Oracle Overweight

Oracle
177.67 CHF 1.45%
177.67 CHF 1.45%

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Oracle von 400 auf 330 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Sorgen um den Künstliche-Intelligenz-Boom sorgten für ein "Alles oder Nichts"-Umfeld, schrieb Raimo Lenschow am Montag in seinem Ausblick auf die Quartalszahlen. Er sieht darin eine attraktive Einstiegschance./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 07:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

