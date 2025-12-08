Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
08.12.2025 11:04:15
Oracle Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Oracle von 400 auf 330 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Sorgen um den Künstliche-Intelligenz-Boom sorgten für ein "Alles oder Nichts"-Umfeld, schrieb Raimo Lenschow am Montag in seinem Ausblick auf die Quartalszahlen. Er sieht darin eine attraktive Einstiegschance./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 07:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Overweight
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 330.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 217.58
|
Abst. Kursziel*:
51.67%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 217.58
|
Abst. Kursziel aktuell:
51.67%
|
Analyst Name::
Raimo Lenschow
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
