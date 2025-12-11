Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’887 -0.1%  SPI 17’721 -0.1%  Dow 48’407 -0.6%  DAX 24’211 -0.3%  Euro 0.9340 0.1%  EStoxx50 5’727 -0.5%  Gold 4’276 -0.1%  Bitcoin 71’381 -2.9%  Dollar 0.7964 0.2%  Öl 61.1 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Roche1203204Swiss Re12688156NVIDIA994529Idorsia36346343Helvetia Baloise46664220
Top News
"Big Short"-Investor Burry über die Tesla-Aktie: Aus seiner Sicht deutlich überbewertet
NEL-Aktie legt zu: Unternehmen setzt auf Effizienz und Kostenkontrolle
Warum der Bitcoin fällt: Analyst erkennt Einflussfaktoren rund um Donald Trump
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln
Analysten im Fokus: Starke Studiendaten und der CureVac-Deal stützen Bewertung der BioNTech-Aktie
Suche...
Plus500 Depot

Oracle Aktie 959184 / US68389X1054

149.34
CHF
-2.69
CHF
-1.77 %
17:30:00
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.12.2025 16:11:53

Oracle Kaufen

Oracle
149.34 CHF -1.77%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Oracle von 360 auf 305 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der US-Softwarekonzern agiere offensiv in einem äußerst chancenreichen, aber definitiv nicht risikofreien Markt für KI-Infrastruktur, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Was die Bewertung der Aktie betrifft, seien die Risiken aber übermäßig eingepreist, während die längerfristigen Chancen zu wenig Beachtung fänden./rob/tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 15:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 15:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Oracle

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Oracle-Kurs >5 >10
Fallender Oracle-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Oracle Corp. Kaufen
Unternehmen:
Oracle Corp. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
$ 192.22 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
$ 187.90 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Oracle Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?