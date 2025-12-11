Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Oracle von 360 auf 305 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der US-Softwarekonzern agiere offensiv in einem äußerst chancenreichen, aber definitiv nicht risikofreien Markt für KI-Infrastruktur, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Was die Bewertung der Aktie betrifft, seien die Risiken aber übermäßig eingepreist, während die längerfristigen Chancen zu wenig Beachtung fänden./rob/tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 15:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Kaufen
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
$ 192.22
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
$ 187.90
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Axel Herlinghaus
|
KGV*:
-
