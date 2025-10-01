Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
Oracle Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Oracle vor dem DevDay von OpenAI am 6. Oktober auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 310 US-Dollar belassen. Ankündigungen des ChatGPT-Anbieters während der Veranstaltung, etwa zu dessen künftigen Plänen, dürften Auswirkungen auf IT-Infrastrukturunternehmen wie Microsoft und Oracle haben, schrieb Rishi Jaluria in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf SaaS-Anbieter (Software as a Service) sieht er weiteres Potenzial, aber auch steigende Wettbewerbsanforderungen. Potenzial sieht der Analyst aber auch, was eine Zunahme des Wettbewerbs. Dabei verwies er auf kürzlich angekündigte strategische Partnerschaften von OpenAI mit Nvidia./ck/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Sector Perform
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 310.00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 286.89
|
Abst. Kursziel*:
8.06%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 286.55
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.18%
|
Analyst Name::
Rishi Jaluria
|
KGV*:
-
