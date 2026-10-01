Zurich Insurance-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten

Die Zurich Insurance-Aktie wurde im September 2026 von 2 Experten analysiert.

1 Analyst empfiehlt die Zurich Insurance-Aktie mit Kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 585,00 CHF. Dies kommt einem Anstieg von 18,00 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der Zurich Insurance-Aktie von 567,00 CHF gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 520,00 CHF -8,29 23.09.2026 RBC Capital Markets 650,00 CHF 14,64 22.09.2026

Redaktion finanzen.ch