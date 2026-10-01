Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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01.10.2026 10:00:39
Zurich Insurance-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten
Was Experten für die Zurich Insurance-Aktie in Aussicht stellen.
Die Zurich Insurance-Aktie wurde im September 2026 von 2 Experten analysiert.
1 Analyst empfiehlt die Zurich Insurance-Aktie mit Kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 585,00 CHF. Dies kommt einem Anstieg von 18,00 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der Zurich Insurance-Aktie von 567,00 CHF gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|520,00 CHF
|-8,29
|23.09.2026
|RBC Capital Markets
|650,00 CHF
|14,64
|22.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Zurich Insurance Hold
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|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|Zurich Insurance Buy
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|20.02.26
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
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|Zurich Insurance Underweight
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|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
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