NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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02.10.2026 22:33:41
Gewinne in New York: NASDAQ 100 beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen
Mit dem NASDAQ 100 ging es heute aufwärts.
Zum Handelsschluss gewann der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1.00 Prozent auf 30’807.93 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1.21 Prozent auf 30’869.14 Punkte an der Kurstafel, nach 30’501.56 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 31’017.52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 30’737.07 Einheiten.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 1.25 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, lag der NASDAQ 100 bei 29’143.33 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 02.07.2026, den Wert von 29’329.21 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 02.10.2025, einen Stand von 24’892.76 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 22.22 Prozent aufwärts. 31’017.52 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Bei 22’841.42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Teradyne (+ 8.00 Prozent auf 449.04 USD), SpaceX (+ 7.35 Prozent auf 158.96 USD), Monolithic Power Systems (+ 5.79 Prozent auf 1’439.73 USD), Arm (+ 5.18 Prozent auf 307.49 USD) und Rocket Lab (+ 4.91 Prozent auf 73.92 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Western Digital (-10.22 Prozent auf 415.29 USD), Seagate Technology (-10.21 Prozent auf 848.99 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-4.96 Prozent auf 219.72 USD), AppLovin (-4.65 Prozent auf 268.22 USD) und Sandisk (-3.79 Prozent auf 1’719.99 USD).
Welche Aktien im NASDAQ 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 35’812’873 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4.889 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien
Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 6.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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