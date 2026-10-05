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MLP Aktie 340699 / DE0006569908

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05.10.2026 08:22:00

MLP SE Buy

MLP
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MLP nach einer höheren Unternehmensprognose für den operativen Gewinn (Ebit) 2026 von 13 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dieses Ziel sei noch immer zurückhaltend, schrieb Marius Fuhrberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Nicht zuletzt dank höherer erfolgsabhängiger Gebühren dürfte der Finanzdienstleister auch die höheren Zielvorgaben noch übertreffen. Positive Effekte dürfte auch die anstehende Rentenreform zeitigen./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 15:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: MLP SE Buy
Unternehmen:
MLP SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
15.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
9.91 € 		Abst. Kursziel*:
51.36%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
10.24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
46.48%
Analyst Name::
Marius Fuhrberg 		KGV*:
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