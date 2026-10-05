MLP Aktie 340699 / DE0006569908
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MLP SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MLP nach einer höheren Unternehmensprognose für den operativen Gewinn (Ebit) 2026 von 13 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dieses Ziel sei noch immer zurückhaltend, schrieb Marius Fuhrberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Nicht zuletzt dank höherer erfolgsabhängiger Gebühren dürfte der Finanzdienstleister auch die höheren Zielvorgaben noch übertreffen. Positive Effekte dürfte auch die anstehende Rentenreform zeitigen./rob/bek/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MLP SE Buy
|
Unternehmen:
MLP SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
15.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
9.91 €
|
Abst. Kursziel*:
51.36%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46.48%
|
Analyst Name::
Marius Fuhrberg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu MLP SE
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|EQS-Adhoc: MLP SE: MLP Group expects significantly higher EBIT for Q3 2026 than in the previous year and raises EBIT forecast for full year 2026 to EUR 110 to 120 million (EQS Group)
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02.10.26
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