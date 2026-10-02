Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich stärker

Im S&P 500 ging es im NYSE-Handel schlussendlich um 0.73 Prozent aufwärts auf 7’722.72 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 63.550 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der S&P 500 0.904 Prozent höher bei 7’735.75 Punkten, nach 7’666.45 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 7’754.67 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7’700.51 Punkten lag.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 0.013 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7’666.60 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 02.07.2026, bei 7’483.24 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, bei 6’715.35 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 12.60 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Teradyne (+ 8.00 Prozent auf 449.04 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 7.36 Prozent auf 69.33 USD), EchoStar A (+ 6.80 Prozent auf 94.25 USD), Monolithic Power Systems (+ 5.79 Prozent auf 1’439.73 USD) und Coherent (+ 5.59 Prozent auf 337.04 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Western Digital (-10.22 Prozent auf 415.29 USD), Seagate Technology (-10.21 Prozent auf 848.99 USD), Accenture (-6.31 Prozent auf 198.90 USD), Corteva (-5.17 Prozent auf 11.92 USD) und AppLovin (-4.65 Prozent auf 268.22 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 35’812’873 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 4.889 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Aktien

Die First Republic Bank-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Mit 15.20 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch