11.08.2025 09:31:19
NVIDIA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 185 US-Dollar belassen. In der "Financial Times" kolportierte Zahlungen von Nvidia und AMD an die US-Regierung für eine Freigabe von Chip-Lieferungen nach China seien besser, als den chinesischen Markt für Chips für Künstliche Intelligenz dem Kontrahenten Huaqei zu überlassen, schrieb Stacy Rasgon in einer am Montag vorliegenden Studie./bek/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 04:49 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 04:49 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 185.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 182.70
|
Abst. Kursziel*:
1.26%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 182.70
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.26%
|
Analyst Name::
Stacy Rasgon
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse