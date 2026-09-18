Lam Research Aktie 138658329 / US5128073062
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18.09.2026 22:33:55
Börse New York: S&P 500 präsentiert sich letztendlich fester
In New York war schlussendlich ein stabiler Handel zu beobachten.
Schlussendlich ging der S&P 500 nahezu unverändert (plus 0.17 Prozent) bei 7’650.50 Punkten aus dem Handel. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 61.491 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der S&P 500 0.256 Prozent höher bei 7’657.35 Punkten, nach 7’637.76 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7’657.17 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7’610.52 Punkten.
S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht gewann der S&P 500 bereits um 0.513 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 18.08.2026, den Stand von 7’691.76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7’500.58 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, wurde der S&P 500 mit 6’631.96 Punkten gehandelt.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 11.55 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
S&P 500-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Coinbase (+ 11.66 Prozent auf 194.25 USD), Sandisk (+ 10.99 Prozent auf 1’791.82 USD), Robinhood (+ 9.12 Prozent auf 119.82 USD), Coherent (+ 7.22 Prozent auf 317.36 USD) und Lam Research (+ 6.98 Prozent auf 288.11 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Nucor (-6.32 Prozent auf 248.38 USD), QUALCOMM (-5.82 Prozent auf 177.72 USD), DXC Technology (-5.77 Prozent auf 10.78 USD), Alexandria Real Estate Equities (-5.40 Prozent auf 53.30 USD) und Western Union Company (-5.36 Prozent auf 6.18 USD).
Die teuersten Konzerne im S&P 500
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 89’467’491 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.488 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus
Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 14.03 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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