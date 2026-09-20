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20.09.2026 03:04:48
Gold, Öl & Co. in KW 38: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
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Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen deutlich tiefer ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt verlor am Freitag deutlich, während auch der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen schlossen uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.